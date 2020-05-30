Зеленский настаивает на открытии нового корпуса Охматдета не позднее 31 августа

30.05.2020 17:13

Укринформ

Президент Владимир Зеленский настаивает на открытии нового корпуса лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) «Охматдет» до конца лета.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем — коронавирус и тут попортил нам планы. Однако нужно современное отделение Охматдета открыть летом», – сказал Президент во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Совещание состоялось под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов. Президент подчеркнул, что уже 30 мая ждет список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

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Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь комплекс обновленного Охматдета будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

По материалам: ukrinform.ru