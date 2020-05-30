Зеленский настаивает на открытии нового корпуса Охматдета не позднее 31 августа

Общество
Таисия Слепцова0

Зеленский настаивает на открытии нового корпуса Охматдета не позднее 31 августа

Зеленский настаивает на открытии нового корпуса Охматдета не позднее 31 августа

30.05.2020 17:13

Укринформ

Президент Владимир Зеленский настаивает на открытии нового корпуса лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) «Охматдет» до конца лета.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем — коронавирус и тут попортил нам планы. Однако нужно современное отделение Охматдета открыть летом», – сказал Президент во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Совещание состоялось под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов. Президент подчеркнул, что уже 30 мая ждет список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

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Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь комплекс обновленного Охматдета будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

По материалам: ukrinform.ru


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