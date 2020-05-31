Иран до сих пор не отдал “черные ящики” самолета МАУ

31.05.2020 03:15

Укринформ

Бортовые самописцы сбитого Ираном в начале года самолета МАУ до сих пор не были переданы Украине на расшифровку.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает корреспондент Укринформа.

“Ящики” до сих пор в Иране и мы продолжаем оказывать давление. Иран пообещал передать “ящики” Украине, однако этого не случилось”, — сказал Красиво.

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По его словам, Иран объясняет задержку с передачей самописцев пандемией COVID-19. “Они сказали, что “ящики” будут переданы в течение двух недель, но это совпало с серьезной вспышкой COVID-19 в Иране и они объяснили, что не имели в то время возможности решать этот вопрос”, — пояснил министр.

Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы “черные ящики” были наконец должным образом расшифрованы.

“Мы продолжаем склонять Иран к передаче этих “ящиков” согласно его обязательств по Приложению 13 Чикагской конвенции, и будем продолжать это делать в дальнейшем”, — подытожил Хорошо.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы для анализа.

По материалам: ukrinform.ru