Критерии для ослабления карантина пока пересматривать не будут — Минздрав

31.05.2020 11:16

Укринформ

Критерии, соблюдение которых необходимо для перехода на новый этап карантина с смягченными ограничительными мерами, пока не будут пересматриваться.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот — и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем", — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что все критерии по переходу на новый этап карантина "рассчитаны и разумны", соответствуют выбранной стратегии сдерживания заболеваемости.

Степанов напомнил, что первым таким критерием является инцидентность, то есть количество людей, заболевших COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 человек на 100 тысяч населения.

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Вторым критерием, по его словам, является то, что процент занятых коек в больницах первой волны, определенных для лечения больных коронавирусом, составляет не более 50%.

Также он подчеркнул, что третьим критерием является не менее 12 тестирований на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

Как сообщалось, по состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки — 468 новых случаев. Кабинет Министров с 22 мая по 22 июня ввел в Украине адаптивную модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru