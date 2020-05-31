Малюська объяснил, на кого рассчитаны платные камеры в СИЗО

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31.05.2020 13:02

Укринформ

Платные камеры в СИЗО, которые сейчас открываются в разных городах Украины, рассчитаны на "беловоротничковую преступность".

Об этом сегодня в Запорожье сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает корреспондент Укринформа.

Министр побывал в Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11, где в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

Малюська «посидел» в платной камере запорожского СИЗО / Фото: Дмитрий Смольенко. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru