На должность руководителя Службы здоровья отобрали 17 кандидатов, собеседование — 2 июня

31.05.2020 10:43

Укринформ

Из 28 человек, подавших документы для участия в отборе на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ), необходимым критериям соответствуют 17 кандидатов, собеседования с ними будут проводиться 2 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно сообщениям администратора, в данном случае это Национальная служба здоровья, из 28 заявок соответствуют критериям 17 человек", — отметил Степанов.

Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством он, как человек, который проводит отбор, может определить круг лиц, с которыми провести собеседования. "Но чтобы не было потом никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами, подавшими (документы — ред.) и соответствующими определенным критериям. Это будет сделано 2 июня", — заверил министр.

Степанов также добавил, что будет видеофиксация собеседований, кроме случаев, когда сам кандидат запретит ее проводить, эти записи потом обнародуют.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 мая объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Срок подачи документов должен был закончиться в понедельник, 25 мая, но был продлен до 27 мая.

Читайте также: Уже 90% больниц подписали соглашения для получения 300% доплат медикам — Степанов

НСЗУ была создана в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства.

В январе 2020 года состоялся конкурс на должность главы НСЗУ. Три претендента после собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы должны пройти собеседование с министром здравоохранения.

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры на должность председателя НСЗУ. 29 мая от проинформировал, что для участия в отборе на должность главы НСЗУ подали документы 28 человек.

По материалам: ukrinform.ru