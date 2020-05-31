Открытие метро и ТРЦ не должно привести к увеличению больных — Минздрав

30.05.2020 23:54

Укринформ

Послабления, касающиеся работы метро или открытия магазинов в торгово-развлекательных центрах, не должны привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе, роста не должно произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", – подчеркнул он.

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По словам Ляшко, в ходе дальнейших послаблений карантинных ограничений в правительстве анализируют ситуацию, чтобы увидеть, что именно может приводить к стремительному росту.

"Мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно смотрим, как та или иная сфера экономики, могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", – сказал главный государственный санитарный врач.

Напомним: сейчас в Украине идет переход ко второму этапу ослабления так называемого адаптивного карантина. Он начался с 22 мая и постепенно внедряется в регионах страны по мере их готовности.

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Как сообщал Укринформ, в Украине за сутки зафиксированы 393 новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 30 мая коронавирус подтвержден у 23 204 человек, выздоровел 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.

По материалам: ukrinform.ru