Степанов объяснил, кто будет отвечать за безопасность в детсадах

31.05.2020 12:08

Укринформ

Ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в детских садах лежит на местной власти и владельцах, если учреждения частные, контроль осуществляет Госпродпотребслужба.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"С 25 мая разрешена работа детсадов. Все это является ответственностью органов местной власти и органов управления тех или иных детсадов, потому что, например, есть еще частные детские сады. Что касается контроля, то эта обязанность возложена на Госпродпотребслужбу", — сказал он.

Министр отметил, что выполнение рекомендаций, которые предоставляет Минздрав, снижает риск инфицирования коронавирусом. "Это не тот случай, когда надо бояться, что кто-то придет (с проверкой — ред.). Нужно выполнять эти рекомендации ради своего здоровья. Это — лучший контроль", — подчеркнул Степанов.

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Как сообщалось, по состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки — 468 новых случаев.

Кабинет министров с 22 мая по 22 июня ввел в Украине адаптивную модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru