В Минздраве рассказали, на каких условиях с 1 июня открываются спортзалы и бассейны

Инфографика

31.05.2020 23:29

Укринформ

Возобновление работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов с 1 июня предполагает соблюдение ряда требований, в том числе использование средств индивидуальной защиты

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

«С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций Минздрава относительно работы таких заведений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию Минздрав приводит в инфографике.

Как сообщалось, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных ограничений. Кабмин разрешил работать некоторым непродовольственным магазинам и заведениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантина начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

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С 1 июня будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня будет возобновлено авиационное сообщение.

По материалам: ukrinform.ru