Зеленский поздравил с праздником два родных для себя города

31.05.2020 10:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и Кривого Рога с Днями городов и пожелал им быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга.

Об этом он написал в Facebook.

"Знаете, сейчас на любой праздник традиционное пожелание здоровья стало особо ценным и актуальным. И сегодня — не исключение. Поэтому хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности , уюта и отдыха. Иметь крепкий иммунитет от «вируса плохих дорог», держать дистанцию ​​от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!", — написал Зеленский.

Он напомнил, что в эти выходные отмечают свои дни рождения два его родных города. Первому исполняется 1538, а второй — "немножко моложе, ему — 245". Это Киев и Кривой Рог.

Также Зеленский подчеркнул, что в Кривом Роге он родился, а в Киеве "окончательно стал именно тем, кем есть".

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"Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве — самый душистый кофе. В Кривом — самый вкусный мамин борщ. Между ними — расстояние в 417 километров и разница в 1293 года, но есть то, что беспрекословно объединяет эти города. Это невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди. Собственно, как и во всей нашей Украине" , — добавил Президент.

Он отметил, что в Киев, и в Кривой Рог ему всегда хочется возвращаться.

"В Кривом Роге, в ЗАГСе, я дал обет верности своей супруге. В Киеве, в парламенте, я присягнул на верность украинскому народу. В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения — это один человек или многомиллионная страна. Главное — быть верным своим клятвам каждый день и каждую минуту", — заверил Президент.

По материалам: ukrinform.ru