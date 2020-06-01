Более 70 украинцев возвращаются паромом из Турции

01.06.2020 01:21

Укринформ

В воскресенье, 31 мая, 73 гражданина Украины отправились из Турции на пароме по маршруту Карасу — Черноморск.

Об этом сообщает Посольство Украины в Турции.

«Возвращение домой — это всегда радость. Именно с такими эмоциями 73 гражданина Украины возвращаются домой на пароме Карасу — Черноморск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Посольство и генконсульство в Стамбуле организовали трансфер граждан до порта Карасу. В частности, обеспечили приезд из Анкары шести украинцев, а из Стамбула — 31.

Трансфер происходил в условиях объявленного в отдельных провинциях Турции (в том числе в Стамбуле и Анкаре) комендантского часа, который предусматривает полный запрет выхода из дома и необходимость брать спецразрешение для выезда за пределы пункта проживания.

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Турция полностью закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта. Сейчас паром — единственный регулярный вид транспорта, который обеспечивает перевозки в Украину. Еженедельно компания UkrFerry осуществляет один рейс по маршруту Черноморск — Карасу — Черноморск.

Как сообщалось, чартерный авиарейс Стамбул — Киев состоится 5 июня.

Фото: Посольство Украины в Турецкой Республике, Facebook

По материалам: ukrinform.ru