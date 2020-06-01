Чего ждать украинцам от погоды в июне: народный синоптик дал прогноз

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первый месяц июня каждые выходные будут дождливыми.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как отметил синоптик, июнь начнется и закончится дождями. Что примечательно, по его словам, осадки прогнозируются в конце каждой недели.

«Особенно мокро и холодно будет на Троицу, которая в этом году приходится на 7 июня», — подчеркнул Горбань.

В июне может выпасть до 60 мм осадков, из-за чего погода в Украине будет больше сырой, чем сухой. При этом будет не жарко, а комфортно.

Температура воздуха в первой декаде месяца составит 26 — 28 градусов тепла, во второй половине будет чуть прохладнее – около 20 — 22 тепла, в третьей – снова потеплеет, от +24 до +26 градусов.

«Июнь ожидается прохладным из-за частых дождей, но не холодным, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо», – резюмировал Горбань.

Ранее сообщалось о погоде на 1 июня 2020 года.