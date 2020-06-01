Дело Шеремета: Антоненко заявляет, что в СИЗО на него оказывалось давление

01.06.2020 21:21

Укринформ

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко ("Риффмастер") утверждает, что в СИЗО на него оказывали давление и не предоставляли медицинскую помощь.

Об этом он сказал в интервью «Бабелю».

«Давление было (в СИЗО – ред.) — запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не предоставляли медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не предоставляют. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь… Еще мне не давали свидания с родными», — заявил Антоненко.

По его словам, в камере он имеет одного "соседа".

«Условия не домашние, но и не критические. Конечно, уже устал, все устали, но мы должны держаться», — отметил Антоненко.

Он добавил, что читал новое подозрение, но причастность к инкриминируемым ему деяниям отрицает.

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Антоненко отметил, что очень скучает за семьей.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru