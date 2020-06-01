Превратили больницы в личный бизнес – жители оккупированного Донецка рассказали о «бесплатной» медицине в ОРДЛО

Житель временно оккупированного Донецка в социальных сетях рассказал о «бесплатной» медицине в ОРДЛО. Он поделился историей своей матери, которая с инсультом попала в одну из больниц Донецка.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Житель оккупированного Донецка возмущен тем, что в больницах города нет должного медицинского обеспечения. По его словам, пациенты или их родственники вынуждены все покупать за свои деньги. Он отметил, что нет даже элементарных лекарств.

«Привезли в больницу мать с инсультом, врачи выписали список на 1700 рублей. Я спросил есть ли у них хоть что-то из указанного в списке, мне ответили, что может найдут только физ раствор», — пишет возмущенный дончанин.

По его словам, лекарства для мамы было сложно достать и в местных аптеках.

«Спасибо за бесплатную медицину», — иронично отметил житель Донецка.

Жители Донецка не оставили без внимания пост возмущенного мужчины. И поделились своими историями. Они пишут, что покупать все лекарства самому – это обычная практика в больницах «ДНР».

Жительница Донецка пишет:

«Заведующие отделениями превратили больницы в личный бизнес. Моему мужу отказали сразу в двух отделениях в Макеевке, поставили диагноз: он умирает. А клятва Гиппократа, а борьба с коррупцией? Здесь бы рад за деньги полечить, да вот приговор уже вынесли».

Другие пользователи социальных сетей отвечают мужчине, что в больницах ОРДЛО нет таких лекарств, которыми можно лечить людей с инсультом.

Кроме того, жители оккупированного Донецка пишут, что в местных больницах нет хорошего отношения со стороны врачей.

«В больницах хамство прет со всех щелей. Отношение ужасное и к больным, и к посетителям», — пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что «депутат ДНР» рассказал, кто из жителей ОРДЛО сможет выехать в Россию сейчас.