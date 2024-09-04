Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на 24 Здоровье

В условиях таких ночей дневной сон становится не просто приятной возможностью, но и необходимостью. Однако как правильно организовать такой отдых, чтобы он действительно приносил пользу?

Наука подтверждает, что дневной сон может быть полезен, особенно если он совпадает с индивидуальными ритмами человека. Короткий отдых в течение дня способен улучшить настроение, память, снизить утомляемость и даже уменьшить уровень артериального давления. Однако важно учитывать особенности организма и выбирать оптимальное время для такого сна.

Специалисты советуют ограничиваться короткими периодами сна, не превышающими 15-30 минут. Длинный дневной сон может привести к так называемой инерции сна — состоянию, когда пробуждение сопровождается дезориентацией и ухудшением координации. Этот эффект часто возникает, если человек просыпается во время REM-фазы сна, когда мозг наиболее активен и продолжают вырабатываться высокие уровни мелатонина.

Исследования показывают, что лучше всего ложиться спать до 15 часов, в темной, тихой и прохладной комнате. Но стоит помнить, что дневной сон может осложнить засыпание ночью, особенно если есть проблемы с ночным сном.

Пока ученые продолжают изучать влияние дневного сна на здоровье, важно помнить, что каждый человек уникален. В сложных условиях, когда полноценный ночной отдых невозможен, даже короткий сон днем может оказаться спасением и дать необходимые силы для борьбы с ежедневными трудностями.

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