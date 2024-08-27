Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на UA.Новини

Сыр, как высококалорийный продукт с высоким содержанием жиров, при чрезмерном потреблении может способствовать увеличению веса. Особое внимание следует уделить людям с непереносимостью лактозы, так как сыр может вызывать неприятные симптомы.

Также стоит учитывать, что сыр содержит значительное количество соли, что может привести к повышению артериального давления. Избыток натрия в рационе может способствовать развитию остеопороза, заболеваний сердца и почек.

Потребление сыра в больших количествах может повышать уровень холестерина. Для того чтобы извлечь пользу из сыра, его дневная норма не должна превышать 30-35 граммов, учитывая при этом содержание натрия и жира.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали чай, способный защитить от серьезных болезней.