В Киеве неизвестный мужчина грозит подорвать мост Метро: на место уже прибыли полиция и спасатели

В Киеве на мосту Метро продолжается спецоперация: правоохранители ведут переговоры с неизвестным, который грозит подорвать мост. Требование мужчины — встреча с Арсеном Аваковым.

Об этом пишет «НБН«.

1 июня около 14 часов дня в Нацполицию поступило сообщение о минировании моста Метро. Полицейские после сообщения перекрыли движение по мосту в обеих направлениях, вызвали на место все соответствующие службы и ведут переговоры с неизвестным.

Как видно, на мосту находится мужчина с газовым баллоном: он требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым — иначе будет взрывать мост.

На этот момент мужчину уже задержали. По данным журналиста Макса Назарова, неизвестного задержали. Во время задержания были слышны выстрелы. Сейчас мост проверяют взрывотехники.

Отметим, что мост Метро уже ранее «минировали»: в сентябре 2019 года также неизвестный мужчина грозился взорвать мост. После задержания оказалось, что он просто хотел привлечь к себе внимание.

Напомним, ранее мы писали, где держат задержанного за минирование моста метро.