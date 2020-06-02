Подозреваемым по делу Шеремета предоставили доступ к материалам дела — МВД

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01.06.2020 19:06

Укринформ

Копии материалов досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подготовлены всем подозреваемым и их адвокатам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В настоящее время подготовлены копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, 38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь были выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.

"Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов — в отношении троих подозреваемых, более 200 — по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления", — отметили в МВД.

Как отмечается, в ходе досудебного следствия было обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей, допрошено более 3 тыс. человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. ІМЕІ и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге — от 4000 до 200 тыс. соединений абонентов ).

Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз.

"В результате в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрания меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, — заявили в МВД.

Как сообщал Укринформ, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень.

Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога за Дугар.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru