В МОЗ рассказали, будет ли продлен карантин после 22 июня

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что продление карантинных мер в Украине зависит не только от ситуации в нашей стране, но и от ситуации во всем Европейском союзе.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «НБН«.

«Сейчас правительство продлило карантин до 22 июня и до этой даты он точно будет действовать. А далее мы посмотрим, как будет распространяться болезнь после очередных смягчений — 10 и 15 июня».

Как отметил замминистра МОЗ, если ситуация останется такой, как сейчас — значит карантин надо пересмотреть:

«Тогда он будет адаптивный. Возможно сделаем так, чтобы каждый населенный пункт отдельно решал, что делать с карантином, ведь сейчас адаптивный карантин действует на уровне области».

Виктор Ляшко добавил, что судьба карантина зависит не только от эпидемиологической ситуации внутри страны, но и от ситуации в Евросоюзе:

«Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в странах ЕС, которые первыми ощутили на себе пандемию коронавируса».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине с 1 июня начался третий этап смягчения карантина.