Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Министерства цифровой трансформации, с начала года украинцам предоставляют решения в рамках электронной системы, которую Минздрав разработал на основе платформы «Дія.Engine».

В частности, теперь людям не приходится проходить продолжительные и сложные процедуры, например, можно не собирать кучу документации, не выстаивать в очередях или не тратить месяцы на ожидание принятия решений.

Все указанные процессы сейчас происходят в электронном формате — от выписки врачебного направления до ознакомления с решением экспертной команды, и ключевыми преимуществами данной системы являются:

фиксация всех изменений в деле пациента (не допускает подделок или внесения решений «задним числом»);

отслеживание движения документации и установка персональной ответственности за принятые решения;

встраивание антимошеннической структуры, позволяющей выявлять «аномалии» в период оценивания;

возможность пройти оценивание очно, в дистанционной форме или даже дома (исключает поездки в медучреждения).

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