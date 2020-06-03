«Власти ЛНР» сделали русский язык единственным «государственным»

До этого на территории непризнанной республики действительными были два «государственных» языка: русский и украинский.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

«Депутаты народного совета ЛНР» во время заседания проголосовали за то, чтобы единственным «государственным» языком в «ЛНР» стал русский язык.

Поддержали такие изменения в псевдореспублике 42 «депутата» из 43, которые присутствовали в зале.

Напомним, ранее мы писали, что в «ДНР» сделали российский рубль главной валютой псевдореспублики.