Результаты соцопроса КМИС, проведенного с 14 февраля по 4 марта, показали, что 58% украинцев считают, что русский язык вообще не нужно изучать в школах. В 2023 году этот показатель составлял 52%, информирует издание «НБН».

В то же время 29% респондентов убеждены, что изучению русского языка в учебных заведениях должно отводиться меньше времени, чем на изучение украинского, но больше, чем на другие иностранные языки, например, английского или немецкого.

9% участников исследования считают, что русский должен изучаться на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные.

Среди тех, кто выступает за изучение русского языка школьниками, 38% опрошенных объяснили, что это нужно детям для развития. Кроме того, русский язык им пригодится для международного общения, так как он распространен в мире.

32% респондентов считают, что учить русский язык нужно, поскольку в стране много людей говорят на русском, 14% убеждены, что нужно знать язык врага, 9% граждан заявили, что у ребенка есть индивидуальное право изучать русский при желании.

8% украинцев выступают за изучение русского языка школьниками, так как нужно знать язык страны-соседа, с которым когда-то наладятся отношения. 6% участников опроса поддерживают за изучение русского языка детьми, чтобы они могли потреблять информацию на русском языке.

5% жителей Украины заявили, что язык должен быть вне политики, а русский язык не виноват в войне.

Как сообщалось, СМИ сообщили, сколько жителей Венгрии, по результатам соцопроса, не хотят видеть Виктора Орбана главой правительства.