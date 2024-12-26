Российские пропагандисты в очередной раз попытались дискредитировать Данилко, перекрутив слова артиста о русском языке в недавнем интервью латвийскому вещателю, информирует издание «НБН».

Шоумен вступился за русский язык, рассказав, что с его помощью он может за границей коммуницировать с иностранцами, которые родились в СССР. Он привел пример, что Лайма Вайкуле не знает украинского языка, а он – латышского. Поэтому русский язык – оптимальный вариант для их общения.

В распространенном российскими пропагандистами видео заявили, что Данилко якобы «переобулся», поскольку не может отказаться от языка страны-агрессора и поддерживает террористов.

Артист на Instagram-странице Верки Сердючки опубликовал скриншот соответствующего ролика. Он написал, что россияне в отчаянии пробивают очередное дно и переводят слова из интервью, которых не было. При этом шоумен добавил, что никого это не удивляет.

Фото – instagram.com/v_serduchka

Напомним, организаторы Нацотбора на «Евровидение» хотели видеть Данилко в судейском кресле. Менеджер шоумена объяснил, почему артист отказался войти в состав жюри.