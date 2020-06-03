Украинскую журналистку избили на акции протеста в США

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03.06.2020 05:14

Укринформ

Журналистка "Голоса Америки" Христина Шевченко подверглась нападению во время съемок акции протеста в американском городе Санта-Моника.

Как сообщила Шевченко в Facebook, нападение произошло, когда она снимала сюжет для программы Chastime.

"В глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", — рассказала журналистка.

По ее словам, нападавший — афроамериканец — хотел забрать камеру. Полиции при этом не было.

Медики диагностировали у Шевченко перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

Журналистка добавила, что успела заснять нападавшего.

Как сообщалось, уже неделю в США продолжаются массовые беспорядки. Комендантский час ввели минимум в 40 городах, к борьбе с погромами власти привлекли Национальную гвардию.

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Протесты вспыхнули после гибели Джорджа Флойда, которая случилась в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой. Один из копов прижал его голову к асфальту, надавив коленом на горло, вследствие чего Флойд вскоре умер.

По материалам: ukrinform.ru