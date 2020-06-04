В «ДНР» массово развешивают российские флаги: местные блогеры рассказали, что все это может значить

Жители так называемой «ДНР» в социальных сетях пишут о том, что в последнее время на административных зданиях городов оккупированной Донецкой области стали появляться российские флаги.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жителей оккупированного Донецка и Донецкой области настораживает появление российских флагов на административных зданиях Донецка, Горловки и других городов. Жители оккупированных территорий в социальных сетях пишут, что «власти ДНР» не спешат комментировать это новшество.

Местные блогеры поделились своим мнением по этому поводу. Блогеры пишут, что это может быть связанно с недавним визитом в оккупированный Донецк российского политтехнолога Дмитрия Чайки. Он, как известно, прибыл для того, чтобы поработать над политическим имиджем «главы ДНР» Дениса Пушилина. Появление российских флагов на административных зданиях «ДНР» может являться частью пиар-компании, цель которой повысить рейтинг Пушилина.

Стоить отметить, что жители оккупированного Донецка и других городов «ДНР» в социальных сетях высказывают свое возмущение появлением на улицах «ДНР» флагов РФ.

Ранее мы сообщали, что в центре оккупированного Донецка вывесили загадочные российские флаги.