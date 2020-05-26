Дончане в недоумении: в центре оккупированного Донецка вывесили загадочные российские флаги (ФОТО)

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях поделились фотографией здания центрального штаба ОД «Донецкая Республика» в центре оккупированного боевиками города. В окнах здания вывешены флаги Российской Федерации.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Донбасс сегодня» и социальные сети.

На здании штаба ОД «Донецкая Республика», вывесили российские флаги. Количество флагов составляет 15 штук.

Стоить отметить, что здание штаба ОД «Донецкая Республика»в центре оккупированного Донецка, на пересечении улицы Университетской и Комсомольского проспекта.

Кроме того, по информации портала DonPress, жители оккупированного Донецка в социальных сетях делятся фотографией дома, окна, которого завешены российскими флагами. Помимо фото, делятся дончане и своими предположениями по этому поводу. Они пишут, что никто не знает, с какой целью были вывешены флаги. Еще больше удивляет жителей Донбасса, почему флагов именно 15. Что означает эта инсталляция, «власти ДНР» не спешат объяснять, поэтому жителям Донецка ничего не остается, как терзать себя догадками.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО в социальных сетях запустили флешмоб с требованием выпустить их из заточения «ДНР».