В ГПСУ подсчитали, сколько раз в этом году пограничникам пытались дать взятку

04.06.2020 05:56

Укринформ

Государственная пограничная служба Украины с начала года зафиксировала 200 случаев предложения взятки пограничникам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"С начала года зафиксированы почти 200 случаев предложения взяток, за которыми на взяткодателей были составлены документы уголовного правонарушения по ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»", — говорится в сообщении.

В частности, очередную правонарушительницу, которая пыталась попасть в Россию вне пунктов пропуска, задержали пограничники Черниговского отряда. Во время составления на нарушительницу документов о привлечении ее к административной ответственности, гражданка попыталась подкупить пограничников и предложила взятку в размере 3750 российских рублей.

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От взятки пограничники отказались. Теперь, кроме административной ответственности за попытку нарушения государственной границы, в правоохранительные органы направлено сообщение о уголовной ответственности гражданки Украины по статье 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru