Нападение на сотрудников СБУ: лидера Poton взяли под стражу на 60 суток

05.06.2020 18:41

Укринформ

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток лидеру организации Poton Павлу Онищенко, которого подозревают в нападении на сотрудников СБУ в лесу на территории Краснокутского района.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По версии следствия, Онищенко и еще 4 члена его организации, понимая, что перед ними сотрудники правоохранительных органов, которые выполняют свои служебные обязанности, преследовали их, повредили машину, совершили выстрел, угрожали.

Защита лидера организации Poton в суде настаивала на том, что Онищенко не знал, что в машине служащие СБУ, поскольку они не представились, были в обычной одежде, в масках, а автомобиль был гражданский.

«Никто не опустил стекло и не сообщил, что там находятся сотрудники СБУ. Документы, которые подтверждают, что они там выполняли свои профессиональные обязанности или которые бы указывали, что они имели поручение на какие-то действия, в материалах дела нет. Это не подтверждается даже их показаниям, ничего не известно о том, что они там делали», — заявил адвокат.

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Сам Онищенко на заседании суда подтвердил, что порезал покрышки на машине и произвел один выстрел. «Пытались меня сбить, таранить. Я тогда, чтобы остановить, взял нож. Да, это я пробил колеса. Я не знал, что это сотрудники правоохранительных органов. Я стрельнул в глухое окно багажника, не в салон. Этот выстрел их остановил. Они пришли, как бандиты, в масках, с дроном», — заявил подозреваемый.

Он также настаивал, что люди, которые были в автомобиле, на него наводили оружие.

Онищенко настаивает, что его преследуют за его общественную деятельность и заявления о коррупции в полиции.

Сейчас на заседании рассматривается мера пресечения в отношении другого активного участника Poton — Николая Маслова.

Как сообщал Укринформ, 3 июня в Краснокутском районе автомобиль с работниками правоохранительных органов, которые находились там по служебным делам, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины с палками, топорами и оружием угрожали работникам правоохранительных органов, порезали колеса их автомобиля и разбили ветровое стекло, а также сделали один выстрел в боковое стекло.

Были задержаны пять человек в возрасте от 34 до 42 лет. Им объявили подозрения.

Сведения по факту правонарушения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Сейчас проходит заседание, на котором рассматривается мера пресечения в отношении другого активного участника Poton Николая Маслова.

В Харькове организация Poton известна своими рейдами по аптекам, которые продают наркосодержащие препараты без рецептов, и так называемых наливайках. В последнее время активисты также освещают тему незаконных порубок. Лидер организации Павел Онищенко — в прошлом оперуполномоченный Московского райотдела.

По материалам: ukrinform.ru