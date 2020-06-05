Программа медгарантий: НСЗУ объяснила, как правильно выбрать узкого специалиста

05.06.2020 18:47

Укринформ

В случае необходимости консультации узкого специалиста, пациенты имеют право выбрать по собственному усмотрению специалиста и получить консультацию при наличии направления от семейного или лечащего врача.

Об этом говорится в разъяснении Национальной службы здоровья в Facebook.

"С 1 апреля украинцы могут получать услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий, бесплатно. Для этого нужно электронное направление или от врача первичного звена – педиатра, терапевта или семейника, с которым подписана декларация, или от лечащего врача. Врач создает такое направление в электронной системе здравоохранения. Узкого специалиста и конкретное заведение пациент может выбрать самостоятельно, не опираясь на место регистрации или фактического проживания. Обратиться можно даже в частную клинику. Главное, чтобы заведение имело договор с Национальной службой здоровья Украины", — говорится в разъяснении.

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Заведения, которые имеют договор с НСЗУ, можно посмотреть на дашборде НСЗУ . Также узнать о них можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677.

В НСЗУ отметили, что в случае, если пациенту отказывают в бесплатной консультации по электронному направлению, необходимо:

1. Обратиться к главному врачу медицинского учреждения.

2. Оставить жалобу на сайте Национальной службы здоровья, заполнив электронное обращение.

3. Позвонить по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.

Оператор контакт-центра НСЗУ зафиксирует факт нарушения учреждением условий договора с НСЗУ и поможет правильно подать официальное обращение.

По материалам: ukrinform.ru