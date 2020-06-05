В Минобразования говорят, что этим летом выпускников призывать в армию не будут

05.06.2020 04:55

Укринформ

Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не будут призываться на строчную службу этим летом.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського".

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", — отметила она.

Читайте также: Вступительная кампания: участников ВНО приглашают на тестирование

Также Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", — отметила Мандзий.

Читайте также: Выпускники с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО – Резников

И.о. министра подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.

По материалам: ukrinform.ru