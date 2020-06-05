В Минобразования говорят, что этим летом выпускников призывать в армию не будут
В Минобразования говорят, что этим летом выпускников призывать в армию не будут
05.06.2020 04:55
Укринформ
Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не будут призываться на строчную службу этим летом.
Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського".
"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", — отметила она.
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Также Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.
"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", — отметила Мандзий.
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И.о. министра подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.
По материалам: ukrinform.ru