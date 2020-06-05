В секретариате Кабмина за два месяца обработали свыше 1,3 тысячи запросов

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05.06.2020 00:17

Укринформ

Секретариат Кабинета министров Украины за апрель-май 2020 года обработали 1 351 запрос на публичную информацию.

Об этом сообщила в Facebook и.о. директора Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата кабинета министров украины Роксолана Стадник.

"Можно подвести итоги и порадовать вас небольшой рабочей статистикой по запросам на публичную информацию. 692 — запросов обработано в Секретариате Правительства в мае, имеем новый рекорд! 1 351 запрос обработан за два последних месяца", — говорится в сообщении.

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По ее словам, за апрель и май 2020 года обработано треть годовой "нормы", ведь статистика прошлых лет показывает, что порядка 3,5 тысячи запросов обрабатывается в Секретариате Правительства ежегодно.

В целом за весь период действия Закона было обработано 29 303 запроса, добавила Стадник.

По материалам: ukrinform.ru