Украина без живодерен: под Радой требуют закрыть пушные фермы

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05.06.2020 12:49

Укринформ

Зоозащитники под ВР проводят акцию «Украина без живодерен», требуя принять закон, который должен упорядочить предпринимательскую деятельность по разведению, выращиванию, содержанию пушных животных с целью производства меха.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Законопроект 2360 защищает животных от жестокого обращения и отстаивает право граждан на безопасную окружающую природную среду. Он предусматривает закрытие всех пушных ферм в Украине до 2025 года», — отмечают организаторы акции.

Акция зоозащитников под ВР / Фото: Елена Худякова, Укринформ

Зоозащитники обращают внимание на негуманность индустрии, а также на то, что пушные производства являются объектами повышенной опасности: загрязняющие почву, водоемы, воздух и представляющие опасность для здоровья жителей ближайших населенных пунктов.

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В то же время доля поступлений от деятельности пушных ферм в государственном бюджете Украины менее 0,004%, при том что убытки от загрязнения окружающей природной среды от производства ни разу не были посчитаны государством, заявляют активисты.

Проект закона Украины № 2360 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правового регулирования пушного производства в Украине» в повестке дня Верховной Рады на 5 июня 2020 года не стоит.

Как сообщалось, 5 июня отмечается Всемирный день окружающей природной среды.

По материалам: ukrinform.ru