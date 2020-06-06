МинВОТ будет документировать нарушения прав человека на оккупированных территориях

05.06.2020 23:11

Укринформ

При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет создан Центр документуання нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы на сегодняшний день создаем центр документирования нарушений прав человека, это уже принято решение. Это будет инстинтуция непосредственно под моим министерством. На сегодняшний день мы ведем переговоры с правозащитники организациями, которые дали согласие передать свои реестры, которые уже наработаны, по фиксации нарушений прав человека — имущественных, моральных и любых", — отметил Резников.

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Как сообщалось, Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня, призвал Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера сфокусировать внимание на сложном положении людей, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

По материалам: ukrinform.ru