В ответ на запрос журналистов агентства Reuters в Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что войска Российской Федерации атаковали нашу страну примерно 50 баллистическими северокорейскими ракетами, информирует «НБН».

В письменных ответах ведомства для СМИ отмечается, что прокуроры изучили обломки 21 ракеты, которые «вторая армия мира» получила от Пхеньяна.

Представители Офиса Генпрокурора также рассказали, что из полсотни ракет КНДР, которыми ВС РФ ударили по Украине, около 50 боеприпасов сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе. В таких случаях обломки снарядов не были найдены.

В ведомстве добавили, что такие инциденты свидетельствуют о высоком проценте отказа северокорейских ракет, которые используют российские захватчики.

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что северокорейские артиллерийские и минометные боеприпасы, которые армия Путина использует на фронте, разрываются прямо в стволах.