В пресс-службе горсовета Мариуполя заявили, что во временно оккупированном населенному пункте происходит настоящий «расцвет» наркоторговли. Местные жители ежедневно видят «закладки» в разных местах, информирует «НБН».

В мэрии сообщили, что критичность ситуации с торговлей запрещенными веществами и бездействие «правоохранителей» в Мариуполе признал даже предатель Украины Олег Царев. Коллаборант отметил, что, если в местных пабликах появляются подобные сообщения и на них не реагируют оккупационные силовики, значит они «в доле» с наркоторговцами.

Как отметили в ведомстве, российские «освободители» превратили Мариуполь в город хаоса и маргиналов. «Власти» покрывают оккупантов, которые устраивают ДТП, и наркоторговцев, которые открыто в Сети занимаются поисками «курьеров».

Ранее советник мариупольского мэра Петр Андрющенко рассказал, как с помощью экспресс-метода захватчики вербуют местных жителей на войну против родной страны.