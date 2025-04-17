Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Полиции Киева, правоохранители инициировали начало уголовного производства по факту нападения (произошел в Соломенском районе столицы) на указанного журналиста.

Как стало известно, инцидент случился вечером среды, рядом с одним из жилых комплексов. В соответствии с предварительными данными, злоумышленник внезапно ударил ножом Макарова, после чего скрылся с места происшествия.

На текущий момент 69-летний журналист госпитализирован. С места совершения преступления правоохранителями изъято орудие злоумышленника и ряд вещественных доказательств.

Следователями Соломенского управления Нацполиции начато уголовное производство по части 1 статьи 121 «Уголовного Кодекса Украины» (касается умышленного тяжкого телесного повреждения).

Также, предпринимаются все необходимые меры, направленные на оперативное задержание злоумышленника.

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