Ткаченко поздравил украинцев с праздником Троицы

07.06.2020 12:42

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил всех христиан с Днем Святой Троицы.

Об этом он написал в Facebook.

"Поздравляю всех христиан с Днем Святой Троицы — церковным праздником, который в нашей стране является государственным. Этот день имеет особое значение для верующих. Мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов, в результате которого они стали говорить на разных языках. Это позволило людям разных культур понять смысл их проповеди и объединиться в одно сообщество — Церковь, единство которой Христос уподоблял единству Святой Троицы ", — написал Ткаченко.

Он отметил, что большинство украинцев являются христианами. По его словам, это означает, что украинцы призваны к единству, несмотря на то, что принадлежат к разным церковным традициям, разным национальностям и говорят на разных языках.

"Верю, что и сегодня мы сможем научиться говорить на языке диалога, понятной людям с другой точкой зрения, и понимать других тоже. И это не столько об украинском, английском, русском, румынском или крымско-татарском. Это и о языке традиционной и современной культуры, языке медиа и социальных сетей, языке разных поколений и разных социальных слоев ", — написал Ткаченко.

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Он отметил, что праздник Троицы дарит всем нам веру, что наши молитвы о мире будут услышаны. "Что парни и девушки, которые на Востоке ведут бой с врагом, защищают границы и борются за свободу Украины — вернутся домой. И эта вера несокрушима", — добавил Ткаченко.

Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

По материалам: ukrinform.ru