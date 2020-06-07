В «Слуге народа» подтвердили, что избили их депутата
В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
07.06.2020 15:26
Укринформ
На Житомирщине избили народного депутата от «Слуги народа» Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны.
Об этом в комментарии hromadske сказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов», — отметила Кравчук и добавила, что Заславский написал заявление в полицию.
По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.
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«Похоже на бытовой конфликт», — сказала народный депутат.
Издание «Житомир.info» сообщило, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечается, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.
В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.
По материалам: ukrinform.ru