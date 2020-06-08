Генетика и канцерогены: медики напомнили о причинах возникновения опухолей головного мозга

08.06.2020 15:35

Укринформ

В Украине заболеваемость на злокачественные новообразования головного мозга составляет 5,4 случая на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости преобладает у мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"В Украине заболеваемость злокачественными новообразованиями головного мозга составляет 5,4 случая на 100 тыс. населения, по данным 2018 года. В частности, у женщин этот показатель составляет 4,8 на 100 тыс. населения, у мужчин — 6,1 на 100 тыс. населения. Опухоли головного мозга составляют около 9% от общего количества всех новообразований", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 июня отмечается Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга, поэтому в ЦОС напомнили об основных показателях и симптомах заболеваний.

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В частности, по информации пресс-службы, опухоли головного мозга могут возникнуть у человека любого возраста. Однако, дети в возрасте до 15 лет и люди старше 65 лет составляют большинство из зарегистрированных случаев, по данным CDC.

Среди причин развития опухолей головного мозга — генетическая предрасположенность организма и влияние онкогенных вирусов. Также рассматривают влияние ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

Симптомы опухоли головного мозга зависят от типа, размера и точного расположения, сообщают в ЦОС.

Примерно у 50% людей с опухолями головного мозга есть головная боль. Это происходит из-за давления новообразования на чувствительные нервы и кровеносные сосуды. Стоит обратить внимание на прогрессирующую постоянную боль, не похожую на мигрень, боль во время тренировки, кашля или изменения положения тела, которая на своем пике сопровождается рвотой или неврологическими симптомами.

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Среди симптомов опухоли называют судороги, психические нарушения, тошноту и рвоту, слабость и онемение и др.

В то же время в ЦОС отмечают, что если у человека есть некоторые из вышеперечисленных симптомов, это не обязательно означает, что у него новообразование головного мозга. Такие симптомы сопровождают многие другие состояния. Поэтому крайне важно вовремя обратиться к врачу и поставить правильный диагноз.

По материалам: ukrinform.ru