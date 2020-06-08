Смягчения карантина: с 10 июня возобновят работу баз отдыха в Украине
Глава украинского Минздрава Максим Степанов анонсировал очередной этап смягчения карантина в Украине.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Степанова.
По словам министра, уже со среды, 10 июня, в Украине начнется новый этап ослабления карантина, который предусматривает возобновления работы баз отдыха и не только:
«Со среды, 10 июня, могут начать работу санатории, базы отдыха и отели. Естественно, всё это только при условии соблюдения строгих санитарных норм. Также, работу возобновят заведения в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация».
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.
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