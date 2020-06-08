Смягчения карантина: с 10 июня возобновят работу баз отдыха в Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов анонсировал очередной этап смягчения карантина в Украине.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Степанова.

По словам министра, уже со среды, 10 июня, в Украине начнется новый этап ослабления карантина, который предусматривает возобновления работы баз отдыха и не только:

«Со среды, 10 июня, могут начать работу санатории, базы отдыха и отели. Естественно, всё это только при условии соблюдения строгих санитарных норм. Также, работу возобновят заведения в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.