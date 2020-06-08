В детском садике Броваров зафиксировали вспышку коронавируса

О вспышке заболевания сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его данным, заболевших выявили в местном детсаду «Калинка».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Игоря Сапожко.

Он сообщил, что о зараженной воспитательнице стало известно ещё 5 июня: ПЦР-тест показал положительный тест на коронавирус. Сразу после этого детсад закрыли, а у всех сотрудников и воспитанников взяли тесты на COVID-19.

«Сегодня, 8 июня, стало известно, что вирус выявили у 12 человек: 9 детей и 3 сотрудников детсада. Двух детей пришлось госпитализировать, все остальные на амбулаторном лечении».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.