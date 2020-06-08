Украинские миротворцы завершили обсервацию в Трускавце и вылетели за границу для новой миссии — СМИ

08.06.2020 19:08

Укринформ

После завершения обсервации в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий» украинские миротворцы улетели за границу для выполнения миротворческой миссии.

Об этом сообщает "Высокий замок".

"7 июня из Трускавца на осуществление миротворческой миссии в одну из зарубежных стран отбыл военный контингент в составе 40 человек. Военные прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий». Это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит наблюдение в трускавецком военном санатории с начала карантина. В то же время это первый случай, когда обсервация осуществлялась для отбытия в зарубежную страну, а не после возвращения из нее", — говорится в сообщении.

По информации начальника санатория «Трускавецкий» Василия Вовчанского, военным дважды проводили ПЦР-тесты — в начале и после завершения обсервации. Как отмечается, Центр имеет право и выдает медицинские сертификаты, которые позволяют пересекать государственную границу Украины и не проходить обсервацию там, где приходится выполнять миротворческие миссии.

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По информации издания, недавно санаторий приобрел иммуноферментный анализатор (ИФА), с помощью которого проводятся ИФА-тестирования как для гостей и персонала здравницы, так и для отдыхающих из других санаториев и местного населения.

Фото: wz.lviv.ua

По материалам: ukrinform.ru