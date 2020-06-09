Повышение прожиточного минимума в июле: как это отразится на пенсиях и соцвыплатах для украинцев

С 1 июля ткущего года в Украине пересмотрят прожиточный минимум (ПМ).

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

«Слуги народа» постоянно заявляли о двукратном повышении ПМ, однако фактически украинцы разбогатеют через месяц всего на 71 гривну.

В связи с повышением ПМ увеличатся и пенсии украинцев. Их повысят самым бедным и самым богатым.

Как будет происходить повышение?Всем пенсионерам положены пенсии в размере от одного до десяти прожиточных минимумов. Сегодня это составляет от 1 638 до 16 380 гривен, а с 1 июля соответственно будут составлять – от 1712 до 17 120 гривен. Иными словами, после изменения ПМ будут увеличены размеры минимальной и максимальной пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж.

За каждый год сверх положенного нормативного стажа (для женщин он составляет 30 лет, а для мужчин – 35) будет начислена надбавка в размере 1% от ПМ. Например, если человек имеет 10 лет сверхнормативного стажа, то после перерасчета эта надбавка составит 171,2 гривны. В общем такое повышение коснется 6,8 млн украинских пенсионеров.

Ранее сообщалось о планируемой минимальной пенсии в 4 200 гривен.