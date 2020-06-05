Минимальная пенсия в 4,2 тысячи: Кабмин сообщил об изменениях в пенсионном обеспечении украинцев

Кабмин заявил о предстоящих изменениях в пенсионном обеспечении украинцев, которые касаются размеров пенсий.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщил источник в правительстве, речь идет о выравнивании размеров реального и номинального прожиточного минимума и приравнивании минимальной пенсии к этой сумме.

В свою очередь в Госстате Украины проинформировали, что этот показатель может составить 40% от уровня средней зарплаты за прошедший год, плюс инфляция, и вырасти с сегодняшних 2027 гривен до 4200 гривен.

А если планка прожиточного минимума будет ежегодно повышаться на 1%, то в 2030 году достигнет уровня в 50% от средней зарплаты.

Закон предположительно вступит в действие с 2021 года. Однако у экспертов реализация данной программы вызывает сомнение, по причине существующих кризисных явлений в экономике Украины, вызванных пандемией коронавируса. По их мнению, она может обернуться провалом, даже не начавшись.

Ранее сообщалось о том, как Лунное затмение 5 июня повлияет на людей.