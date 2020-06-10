Киев возмущен рекламой Danone с Пореченковым, стрелявшим по украинцам на Донбассе

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10.06.2020 09:44

Укринформ

Украинские дипломаты напомнили представительству французской компании Danone Russia, что актер Михаил Пореченков, которого привлекли к рекламе йогурта, является «прислужником кремлевских террористов».

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции в Facebook.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность — не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?», — отметили украинские дипломаты во Франции.

Как сообщалось, российское представительство французской компании Danone использовало актера Пореченкова, который в 2014 году обстреливал украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком аэропорту, в рекламе йогурта.

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Пореченков преследуется Украиной за террористическую деятельность.

Сотрудничество Danone с этим российским актером вызвало жесткую критику и возмущение в социальных сетях. Общественные активисты и обычные пользователи соцсетей призывают бойкотировать продукцию французской компании.

По материалам: ukrinform.ru