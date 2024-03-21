О том, что вследствие падения обломков сбитых вражеских ракет на населенные пункты области, есть пострадавшие, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Facebook-аккаунте главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, в соответствии с предварительными данными, пока известно о 4 пострадавших: только одного человека госпитализировали, а у остальных — травмы разнообразного характера, от резаных ран конечностей и ссадин, до повреждений глаз и лица (необходимая медпомощь уже оказана).

Кроме того, оперативные группы зафиксировали разрушения и пожары в 4 районах региона: повреждены более 40 частных домовладений, 2 многоэтажки, 1 лицей, линия электропередач и 12 авто.

При этом, тип повреждений относительно однороден: в частных домах — выбиты оконные пролеты иногда до полного разрушения построек, а в многоэтажках — деформированы окна/балконы/двери.

Ранее мы писали о том, что количество жертв ракетного удара РФ по Харькову 20-го марта продолжает расти.