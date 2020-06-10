Кулеба рассказал об инновациях в получении украинских виз для иностранцев

10.06.2020 21:53

Укринформ

МИД инициировало изменения, которые сделают процесс получения украинских виз для иностранцев современным и удобным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

“Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатление от этой встречи должны быть как можно более положительными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. Новая процедура также повысит уровень безопасности туристов”, — заявил Кулеба.

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Нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

Приведение процедуры по лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

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Как сообщалось, 10 июня, Кабмин поддержал инициативу МИД, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешествующих. Инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

По материалам: ukrinform.ru