Степанов рассказал о требованиях к иностранцам, которые будут прибывать после "открытия неба"

10.06.2020 13:36

Укринформ

Для граждан других стран, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине, планируется установить требование проходить 14-дневную самоизоляцию.

Об этом на брифинге 10 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов,

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия, чтобы у нас были красная зона и зеленая зона. Красная зона — это те страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине. Зеленая зона — это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше. Это наши предварительные мысли, потом будет приниматься соответствующее решение. Но сейчас то, что касается красной зоны, мы считаем, что они (граждане, прибывшие из стран "красной зоны" — ред.) должны 14 дней находиться или на самоизоляции, или на обсервации. Люди из "зеленой зоны", то есть стран, где эпидемиологическая ситуация лучше, чем в Украине, не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдением других противоэпидемических мероприятий, которые у нас установлены: термоскрининги и остальные", — сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас анализируется ситуация с COVID-19 в других странах, в частности, странах ЕС, изучается аналогичный опыт, проводятся консультации со специалистами. Выработка действенного механизма предотвращения распространения коронавирусной болезни после возобновления авиасообщения, по словам Степанова, будет похожа на тот, который предлагают другие страны.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.

По материалам: ukrinform.ru