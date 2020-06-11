Польская полиция разыскивает трех украинок, сбежавших из карантина

11.06.2020 18:06

Укринформ

Трое гражданок Украины, которые несколько дней тому назад приехали на работу в Польшу, сбежали из принудительного карантина после того, как у одной из их сожительниц обнаружили коронавирус.

Полиция гмины Пшемент Великопольского воеводства, где проживали и работали украинки, пытается установить место их пребывания, сообщает Dziennik.pl.

"Все они работали на одном из предприятий на территории гмины Пшемент. Они оказались на карантине, поскольку у одной из женщин, которые жили все вместе, был диагностирован коронавирус", — заявил представитель полиции города Вольштын Войцех Адамчик.

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Он назвал действия женщин "крайне безответственными", ведь они также могут быть инфицированными.

Представитель полиции отметил, что за нарушение условий карантина женщинам грозит от шести месяцев до восьми лет заключения.

Как сообщалось, по состоянию на 11 июня количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось до 28 201, из них 1 215 человек умерли и 13 696 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru