Степанов о суточном антирекорде COVID-19: Мы будем предлагать определенные мероприятия

11.06.2020 11:12

Укринформ

За прошедшие сутки установлен антирекорд по выявлению новых больных COVID-19, и это объясняется пренебрежением гражданами правилам безопасности после смягчения карантинных мероприятий.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в трудные времена в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. В течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, уже в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас придерживаться тех правил безопасности, тех рекомендаций, которые есть. Уже было обращение Президента страны, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы, что происходит вокруг вас: мы все вышли из карантина, мы все решили что его уже не существует, что такой угрозы как COVID-19, нет", — сказал Степанов.

Он напомнил о количестве смертей от коронавирусной болезни, зарегистрированных за последние двое суток — 23 и 21.

Министр в очередной раз подчеркнул, что в стране произошла не отмена, а только смягчение карантинных мероприятий.

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"Почему все решили, что можно их не соблюдать полностью? Надо понимать, что все, что мы рекомендуем, мы рекомендуем не для себя… При соблюдении этих мероприятий возможность инфицирования COVID-19 будет снижаться. Но когда мы их придерживаемся, видим такие цифры, которые есть", — сказал глава Минздрава.

В этом контексте он подчеркнул, что не снимает ответственности с себя, но отметил, что ответственность за свою жизнь и здоровье должен нести и каждый гражданин.

По словам Степанова, Минздрав в связи с повышением уровня заболеваемости будет вводить определенные меры, но какие именно — не конкретизировал.

"Сейчас, когда у нас есть некоторое повышение количества заболевших COVID-19, мы будем предлагать определенные мероприятия — ради здоровья украинцев, ради вашей здоровой жизни", — сказал Степанов.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 11 июня в Украине 29070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев, и это больше всего с начала регистрации заболевания COVID-19 на территории Украины.

По материалам: ukrinform.ru