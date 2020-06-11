Стерненко сообщили о принудительном приводе для вручения подозрения в СБУ

11.06.2020 10:01

Укринформ

Работники полиции пришли к активисту Сергею Стерненко, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения ему подозрения.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту", — написал он.

По словам активиста, он пойдет в СБУ на 12 часов.

Укринформ обратился в полицию с просьбой прояснить ситуацию.

Как сообщалось, 7 июня Стерненко заявил, что его на 9 июня вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения.

В назначенный день Стерненко пришел в СБУ, однако подозрение ему так и не вручили.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

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Относительно фактов нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что следствие в любом случае предъявит подозрение активисту.

По материалам: ukrinform.ru